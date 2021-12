Extra investeringen voor 9 brokkelbruggen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) maakt 16 miljoen euro vrij voor de verdere aanpak van een aantal van de zogenaamde brokkelbruggen in Vlaams-Brabant. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van CD&V-fractievoorzitter Peter Van Rompuy. Onze provincie telt negen bruggen die in problematische toestand verkeren. In het totaal zijn er in Vlaanderen 41 bruggen die vernieuwd moeten worden.

De zogenaamde brokkelbruggen in Vlaams-Brabant bevinden zich in Zaventem (3), Overijse (2), Halle (2) en Grimbergen (2). Ze worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer, behalve de Bospoortbrug in Halle. Die wordt beheerd door de Vlaamse Waterweg. Zes van de negen bruggen zijn onherstelbaar en moeten de komende jaren vervangen worden. Voor drie bruggen zijn bijkomende evaluaties of onderzoeken gepland.

De volgende jaren investeert mobiliteitsminister Peeters alvast 16 miljoen euro in de vervanging van de Drasopbrug, de Bospoortbrug en de brug over de Bredestraat in Overijse.