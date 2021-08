Extra maatregelen moeten start schooljaar veiliger maken in Asse

Het centrum van Asse krijgt al jaren heel wat verkeer te verwerken, een gevolg van de centrale ligging tussen Ternat, Brussel en Aalst. Door de vele wegenwerken in de gemeente krijgen nu ook de woonwijken heel wat meer verkeer te slikken. Vanaf 1 september gaan opnieuw heel wat kinderen van en naar school en dus pakt het gemeentebestuur uit met een aantal maatregelen om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen.

“We hebben een fietsstraat aan de Koensborre geïnstalleerd, dat is één van de negen die er nu al zijn. Met extra signalisatie om de automobilisten te waarschuwen dat ze achter de fietser dienen te blijven. En dat allemaal in de aanloop naar het nieuwe schooljaar, want we willen dat dit zo veilig mogelijk verloopt”, zegt schepen van Onderwijs Joris Van den Cruijce.

Asse richt ook de eerste schoolstraat in. Die wordt tussen 8 uur en 9 uur afgesloten voor het autoverkeer, waarbij de auto's iets verder moeten parkeren zodat kinderen veilig de schoolpoort kunnen bereiken. Tot slot bedacht Asse een puntensysteem om meer jongeren op de fiets te krijgen.