Gisteren heeft Jeremy Young samen met nog andere familieleden een gedenkplaat onthuld aan het Solleveld in Essene. Het is de plek waar in 1940 het vliegtuig van zijn vader Brian neerstortte. “Brian overleefde de crash, maar stond voor een aartsmoeilijke tocht om te ontsnappen richting Engeland”, zegt de Affligemse historicus Tim t’Kint, die het verhaal reconstrueerde.

Familie bezoekt plek waar piloot in 1940 neerstortte: "Vreemd hoe vredig het hier nu is"

In mei 1940 wordt na een kort luchtgevecht boven Affligem een jachtvliegtuig van de Britse luchtmacht neergehaald door de Duitse Luftwaffe. “De Hawker Hurricane crashte in Essene”, doet historicus Tim ’t Kint het verhaal. “De 22-jarige piloot van het vliegtuig, Brian Young, raakte zwaargewond maar kon zich redden via zijn parachute. Hij landde in de buurt van de Bellestraat in Hekelgem. Vandaar begon voor hem een lange weg terug naar Engeland waarbij de piloot nog een paar keer aan de dood wist te ontsnappen.”

Brian wordt naar het veldhospitaal gebracht aan de kerk van Hekelgem, waar hij de eerste zorgen krijgt voor zijn zware kogel- en brandwonden. Vanuit Hekelgem gaat het naar de medische post in Aalst, waarna hij samen met nog andere gewonden in een ambulance naar de haven van Cherbourg wordt vervoerd. Net voor aankomst wordt de ambulance getroffen door een luchtaanval. Brian is de enige in de ambulance die het overleeft.

“Hij verbleef uiteindelijk bijna twee jaar in een militair ziekenhuis in Engeland. Na tal van bijkomende complicaties door foutieve behandelingen en enkele operaties keerde hij in 1942 terug bij de Britse luchtmacht en vocht mee in de Tweede Wereldoorlog als piloot”, zegt ’t Kint. “Toen hij met pensioen ging, was hij één van de hoogste officieren van de luchtmacht.”

Het verhaal van Brian werd gepubliceerd op de website Oorlogsverhalen.be. Onder de meer dan 70.000 lezers ook zijn zoon Jeremy, die blij was te weten te komen wat er met zijn vader in 1940 is gebeurd. “Het is vreemd om te zien hoe vredig het hier nu is”, zegt Brians zoon Jeremy. “Stel je voor hoe het hier tijdens de Tweede Wereldoorlog was. Gevechten op de grond, vliegtuigen in de lucht. Er is een man die effectief heeft gezien hoe het vliegtuig van mijn vader is neergestort. Dat hier nu allemaal horen, maakt het allemaal levensecht.”