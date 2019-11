Familiedrama Vilvoorde: vader gewurgd, zoon werd eerder al gecolloqueerd

De feiten speelden zich vorige week af in een woning in de Wipstraat. "De 25-jarige verdachte heeft verklaard dat hij zijn vader om het leven heeft gebracht door wurging. Dit werd bevestigd door de autopsie die maandag werd uitgevoerd op het lichaam", aldus het parket Halle-Vilvoorde.

De twintiger lokte afgelopen weekend zijn vader in de val en vermoordde de man koelbloedig. De 25-jarige zoon zou zijn vader met een smoesje naar de kelder had gelokt en de man daar neerstak met een mes in de hals. Nadien werd het slachtoffer gewurgd en verstikt. Zijn vrouw en hun jongste zoon waren op het moment van de feiten niet thuis.

De zoon stapte vrijdagnamiddag een politiekantoor in Brussel binnen om zichzelf aan te geven. Hij verklaarde dat hij zijn vader vermoord had. De politiezone Vilvoorde-Machelen is daarop ter plaatse gegaan en vond in de kelder het levenloze lichaam van de 58-jarige vader. De dader verklaarde dat hij zijn vader al jaren haatte en hem dood wilde.

Uit goede bron verneemt RINGtv dat de twintiger zo’n vijf jaar geleden al werd opgenomen in een psychiatrische instelling. De verdachte verschijnt donderdag voor de raadkamer, die moet oordelen over zijn verdere aanhouding. De man wordt verdacht van moord en riskeert levenslang.