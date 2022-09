Fanny en Ewoud openen zorgboerderij in Vlezenbeek: “Droom om werk en passie te kunnen combineren”

Begin deze maan opende in Vlezenbeek zorgboerderij ’t Snoezelhof de deuren. Op de boerderij komen kinderen met autisme een licht verstandelijke beperking tot rust. Voor het jonge enthousiaste koppel Fanny Marechal en Ewoud Adams is de zorgboerderij een droom die in vervulling gaat.

In een gerestaureerde hoeve aan de Postweg in Vlezenbeek bevindt zich sinds enkele weken zorgboerderij ’t Snoezelhof. “Ik heb altijd al een passie gehad voor tuinieren en het verzorgen van dieren. Het was dan ook mijn droom om mijn werk en passie te combineren”, zegt Fanny Marechal. “Ik geef les in het buitengewoon onderwijs in Sint-Agatha-Berchem. Tijdens haar jaren op Kasterlinden heeft ze les gegeven aan kinderen met emotionele- en gedragsproblemen, autisme en licht verstandelijke beperking.”

Fanny beschikt dus over de nodige expertise. Ewoud groeide op waar je nu onze zorgboerderij vindt en waar momenteel zijn ouders wonen. “Zij zijn onmiddellijk mee op de kar gesprongen”, zegt Ewoud Adams. “Het eerste jaar zullen onze activiteiten beperkt blijven aangezien we nog voltijds aan het werk zijn, maar de reservatie lopen vlot binnen. Op termijn willen we ook time-outs invoeren. Kinderen die door de drukte niet voltijds naar school kunnen, kunnen hier ontspannen door contact te maken met dieren, te koken of te knutselen.”

De boerderij telt intussen al ezels, kippen, konijnen, vissen en een dwerggeit. “Het plan is om nog geitjes bij te nemen en mogelijk nog een groter dier, een alpaca bijvoorbeeld. Bij de zoektocht naar nieuwe inwoners proberen we altijd te zoeken naar dieren die geen thuis meer vinden of verstoten worden”, aldus Fanny.