Farys: “Waterdruk in Dilbeek is overal hersteld”

Al sinds december vorig jaar kampen heel wat hoger gelegen woningen in Dilbeek met te lage waterdruk. Dat had alles te maken met een defecte leiding van Farys in de Stationsstraat. De leiding is intussen hersteld. Vanochtend is De Watergroep begonnen met het herschakelen van de waterleidingen”, klinkt het bij de gemeente. “Dilbeek beschikt sinds maandagmiddag weer over dezelfde waterdruk als vroeger. Mochten er klanten toch nog hinder ondervinden, dan kunnen ze De Watergroep contacteren op het nummer 02 238 96 99.”