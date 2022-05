FC Beigem kroont zich op de slotspeeldag kampioen in derde provinciale C. De ploeg versloeg vanmiddag leider Zemst op eigen veld.

Doelman Hovelynck was de held van de dag. Hij stopte twee strafschoppen en hield Beigem meermaals in de wedstrijd. Het is meteen ook de laatste titel van FC Beigem, want volgend jaar fusioneert de club met eersteprovencialer Borght-Humbeek.