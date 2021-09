Fedasil: "Er komt geen asielcentrum in Machelen"

Er komt geen asielcentrum langs de Woluwelaan in Machelen. Dat bevestigt Fedasil, het agentschap voor de opvang van asielzoekers, aan onze redactie. Burgemeester Steve Claeys (N-VA) trok aan de alarmbel nadat hij een brief onder ogen kreeg waarin de Regie der Gebouwen onderhandelingen met De Lijn voor een nieuwe stelplaats daar stopzette. Mogelijk omdat die plek geschikt zou zijn voor een asielcentrum. Maar volgens Fedasil is er geen sprake van een asielcentrum aan de Woluwelaan.

Het stuk grond aan de Woluwelaan werd in 2014 toegekend aan de openbare vervoersmaatschappij De Lijn voor de uitbouw van een stelplaats voor de Ringtrambus. Volgens Claeys zijn die plannen van tafel geveegd, omdat de Regie der Gebouwen de locatie op het oog heeft voor het inrichten van een asielcentrum. “Onaanvaardbaar is dat,” reageert burgemeester Claeys. “Dit zou opnieuw een verhoging van de druk op onze regio betekenen, want naast dat perceel wordt momenteel de gevangenis van Haren gebouwd, de grootste van het land.”

Volgens Fedasil is het hele verhaal een non-issue. De locatie zou door de Regie der Gebouwen ooit zijn aangebracht als een mogelijke plek, maar na een bezoek door Fedasil is besloten dat die locatie niet geschikt is. “Laat ons hopen dat Fedasil woord houdt, want een asieldorp kunnen wij er hier niet bij hebben,” reageert Claeys.