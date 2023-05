Femke Hermans strijdt in Belleheide om wereldtitel: “Fantastisch om voor eigen volk te boksen”

Op 17 juni verdedigt Femke Hermans in de Belleheide in Roosdaal haar wereldtitel IBO tegen de Zweedse Maria Lindberg. Gisteren gaf ze een persconferentie waarin ze haar ambities verder toelicht. “Ik boks niet veel in België, dus het wordt fantastisch om voor eigen volk te boksen”, zegt Hermans.

Voor één keer zal er in de Belleheide in Roosdaal geen bal rollen, want op 17 juni stapt Femke Hermans uit Steenhuffel er in de ring om haar wereldtitel te verdedigen. Ze doet tegen de 42-jarige Zweedse Maria Lindberg. “Het is een tank, een echte krachtpatser”, zegt Hermans over haar tegenstander. “Ze is iets kleiner dan mij, maar het is iemand die echt vooruit komt met haar dekking. Mijn trainers ontleden via beelden haar stijl, haar zwakke punten en hoe ze zich aanpast tijdens een kamp. Daar gaan we de komende weken nog op werken.”

De trainers van Hermans koppelen met andere woorden de zwakke punten van haar tegenstander aan haar sterke punten en ontwikkelen zo een wedstrijdplan. “Het is echt een heel proces. De komende twee weken train ik nog heel intensief met vijf tot zes bokstrainingen en drie fysiektrainingen per week. Daarna bouwen we de krachttrainingen af en werken we vooral op explosiviteit en beginnen we toe te leven naar de kamp”, zegt Hermans.

De kamp in Roosdaal is voor de Steenhuffelse toch wel speciaal. “Ik heb de mensen nodig om mij mee naar de overwinning te schreeuwen. Ik boks niet veel in België, dus het wordt fantastisch om voor eigen volk te boksen, zeker nu de Belleheide volledige gerenoveerd is”, aldus Hermans.