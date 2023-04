In de eerste provinciale van het voetbal won leider Fenixx Beighum in eigen huis met 2-0 van HO Bierbeek. Een belangrijke overwinning, want de titel ligt nu nog iets meer binnen handbereik.

Dat beide ploegen mastodonten zijn in hun reeks was al snel duidelijk tijdens de eerste helft, want er werd sterk verdedigd. Scoren lukte pas na de rust. Caira gaf een lange voorzet en Robberechts kopte binnen. De ontlading was enorm. Invaller Du Champs maakte er even later 2-0 van na een assist van Shehu.

De titel is in zicht voor Fenixx Beighum, al moet het op de laatste speeldag nog de nieuwe nummer 2 in het klassement trotseren: Wambeek-Ternat.