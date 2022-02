Ferm brengt mensen samen tijdens Appelbabbelbak

Tijdens de Appelbabbelbak wordt in het Mamadepot in de Dorpsstraat in Kampenhout samen gebakken én gebabbeld. Appels krijgen een hoofdrol in de recepten. “De winterdip én twee jaar coronaleed knagen aan ons mentaal welzijn, eenzaamheid piekt”, vertelt Sonia Dewandeler van Ferm Kampenhout. “De Appelbabbelbak is een warm feest van samen babbelen en geven, voor een beetje meer geluk in donkere dagen. Want wie houdt niet van een gezellige babbel, een luisterend oor en ook nog een lekker stukje gebak?” Ferm wil van de Appelbabbelbak een jaarlijkse traditie maken in Kampenhout.

Een verslag zie je maandag in ons nieuws.