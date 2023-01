De fiets wint terrein ten opzichte van Koning Auto op het vlak van woon-werkverkeer in Vlaams-Brabant. In onze provincie fietst nu 37,4 procent van de werknemers minstens een deel van het traject van een naar het werk.

Fiets is blijver in woon-werkverkeer van Vlaams-Brabander

De macht van de wagen voor het woon-werkverkeer taant. Dat blijkt uit de jaarlijkse mobiliteitsbarometer van hr-dienstenverlener Acerta. “In Vlaams-Brabant verloor Koning Auto het laatste jaar 1,9% terrein en hij was er al minder populair dan algemeen in Vlaanderen”, vertelt Patrick Demuylder, kantoordirecteur van Acerta Leuven. “Daar staat tegenover dat de fiets zijn opmars doorzet. Het aandeel fietsende werknemers in Vlaams-Brabant steeg in 2022 met 8,2%. 37,4% kiest er de fiets voor minstens een deel van het woon-werktraject, wat wel nog altijd lager is dan het Vlaamse gemiddelde van 42,1%.” Ook het openbaar vervoer scoort opnieuw goed in Vlaams-Brabant. Met 11,8% zit dat weer op niveau van 2019 én flink boven het Vlaamse gemiddelde van 7,1 procent.

Werkgevers stimuleren fietsgebruik

De blijvende populariteit van de fiets in het woon-werkverkeer verrast Acerta niet. "Wij zien bijvoorbeeld dat meer werkgevers fietsleases voorstellen en we stellen vast dat meer mensen een fietsvergoeding krijgen", zegt Demuylder. "Het openbaar vervoer lijkt te profiteren van verschillende evoluties, maar met bijvoorbeeld flexibeler abonnementssystemen die beter beantwoorden aan meer thuiswerk zou daar zeker nog winst te halen zijn.”