FietsBand organiseert familiedag voor Kom op tegen Kanker

Gisteren organiseerde FietsBand een groot wandel- en fietsevenement met kinderanimatie in en rond de middelbare school Don Bosco in Groot-Bijgaarden. Er waren parcours van 8 of 25 kilometer voorzien, maar ook een wedstrijd voor geroutineerde fietsers. FietsBand zamelt sinds 2013 fondsen in voor Kom op tegen Kanker.