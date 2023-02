Fietsersbond eist betere veiligheid jaagpad Zemst

In een open brief eisen de Fietsersbonden van Zemst, Vilvoorde en Mechelen onmiddellijke en kordate acties van de hogere overheden om de veiligheid langs het jaagpad in Zemst te verbeteren. Dat doen ze na het tragische ongeval waarbij een jonge vrouw uit Eppegem eind januari met haar fiets in het water belandde en nog altijd vermist is. “Geen afsluiting plaatsen langs dit afwateringskanaal aan de F1 zou in de juridische wereld als grove nalatigheid omschreven kunnen worden,” schrijven de bonden in een persbericht.

Op 29 januari kwam een jonge vrouw uit Eppegem om ongekende redenen in het water terecht. Omstaanders verwittigden meteen de hulpdiensten, maar ondanks zoekacties is haar lichaam nog altijd niet gevonden. “Met dit dodelijke ongeval komen ook andere verhalen naar boven,” schrijven drie afdelingen van de Fietsersbond. “Fietsers die naar beneden vielen, op het richeltje naast het water belandden of in de Zenne terecht kwamen en met een menselijke ketting van omstaanders gered werden. Buurtbewoners waarschuwen al langer voor levensbedreigende valpartijen en kregen recent opnieuw gelijk.”

Volgens de Fietsersbond laat de veiligheid te wensen over in Zemst. “Er is langs het 2,4 km lange afwateringskanaal geen goede afscherming tussen het wandel- en fietspad en het kanaal met steile oeverwanden van 6,75 meter diep in combinatie met snel stromend water. Dit leidt tot uiterst gevaarlijke situaties.” De Fietsersbond pleit voor een veilige afsluiting.”Het kan een begin zijn van een logische invulling van beheersverantwoordelijkheid van alle fietswegen langs jaagpaden.”

In de commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement liet Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) vorige week weten dat ze de Fietsersbond om een lijst van gevaarlijke fietspunten langs waterwegen heeft gevraagd.

Foto: Volgens de Fietsersbond kropen fietsers hier op handen en voeten omhoog tijdens de eerste winterprik van 2022.