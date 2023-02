Mobiliteitsminister Peeters: "Verlichting op jaagpaden is prioritair"

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil dat de veiligheid van jaagpaden grondiger onderzocht wordt. Dat zei ze in de commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement. Peeters kijkt daarvoor naar de Fietsersbond die nog dit voorjaar met een lijst moet komen die aangeeft welke punten veiliger moeten. Dat zei de minister naar aanleiding van het tragische ongeval waarbij een fietster uit Eppegem in de Zenne in Zemst belandde en nog altijd vermist is.

De jonge vrouw belandde twee weken geleden om een nog onduidelijke reden met haar fiets in de Zenne. Ondanks heel wat zoekacties is er nog altijd geen spoor van haar lichaam. Wel werd haar fiets teruggevonden in het water.

In de commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement werd gedebatteerd over de veiligheid van jaagpaden. “Op dit ogenblik is het jaagpoed in goede staat, maar er was geen verlichting,” zei minister Peeters daar. “Het is noodzakelijk om de veiligheid van de jaagpaden beter in kaart te brengen. Daarom werkt de Fietsersbond in opdracht van de Vlaamse Waterweg aan een inventaris van de jaagpaden. Daaruit moet blijken welke eventuele ingrepen nodig zijn.”

Peeters wacht net zoals de gemeente Zemst de resultaten van het onderzoek af vooraleer ze zich uitlaat over het bewuste jaagpad. Maar verlichting is daar sowieso nodig, vindt ze.