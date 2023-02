Mist bemoeilijkt nieuwe zoekactie naar vermiste vrouw

In Zemst is vanochtend de zoekactie hernomen naar de vermiste vrouw die twee weken geleden met haar fiets in de Zenne belandde. De zoekactie wordt bemoeilijkt door de mist, waardoor de helikopter niet ingezet kan worden. Duikers zijn wel aan het zoeken in de buurt waar vorige week de fiets van de vrouw werd gevonden.

Na een pauze van drie dagen wordt in de Zenne opnieuw gezocht naar de 25-jarige vrouw uit Eppegem die twee weken geleden met haar fiets in de Zenne belandde. Vanochtend werd opnieuw een pop in het water gelaten op de plek waar vorige week de fiets van de vrouw uit het water werd gehaald. “Die pop is meteen blijven steken”, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen in Het Laatste Nieuws. “Daarom hebben we nu duikers van de Civiele Bescherming ingezet. Zij zijn vanochtend vertrokken aan de sluis in Zemst en lopen stroomafwaarts de Zenne af.”

De zoektocht wordt vandaag bemoeilijkt door de dichte mist. Daardoor kan er niet vanuit de lucht gezocht worden en wordt de helikopter niet ingezet. Tegen de middag werd de zoektocht opnieuw gestaakt, zonder resultaat.