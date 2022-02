Fietsersbrug geplaatst over Ring in Machelen

De Ring was voor de plaatsing van de brug afgesloten van gisteravond om 22u tot vanochtend om 8u. De fietsbrug ligt langs het traject van de hogesnelheidstrein (HST) tussen Leuven en Brussel en vormt het sluitstuk van de fietssnelweg F3 tussen beide steden. Die F3 is een van de populairste fietssnelwegen in Vlaanderen. “De Vlaamse overheid heeft de ambitie om tegen 2035 de helft van de verplaatsingen in de Vlaamse Rand duurzaam te maken”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) “Investeren in performante infrastructuur is daarbij een belangrijke voorwaarde. Enkel zo krijgen we meer mensen op de fiets en aan het wandelen. De bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug op de F3 HST-route is een toonbeeld van onze ambitie. De brug kort het bestaande traject tussen Zaventem en Machelen met maar liefst 4 km in.”

“Na jaren ijveren door de provincie is het eindelijk zover: De fietsbrug zal de fietssnelweg F3 Leuven-Brussel een veilig en comfortabel sluitstuk naar onze hoofdstad bieden,” aldus gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene. “En ook de fietsverbindingen die we met de omliggende bedrijventerreinen voorzien versterken de positie van de fiets in deze drukke woon-werk-regio.”

In het weekend van 19 en 20 februari wordt er voortgewerkt aan de fietsbrug. Ook dan gaat de Ring zaterdagnacht dicht.