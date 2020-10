Fietshelden ruilen auto voor elektrische fiets

In Vilvoorde is gisteren de vierde editiie van 'Fietshelden' gestart. Met dat project wil De Werkvennootschap zo veel mogelijk pendelaars op de fiets krijgen naar het werk. Het heeft daarom tien fietshelden uit de Rand uitgekozen die de elektrische fiets naar en van het werk testen.

Zes weken lang ruilen de fietshelden hun auto in voor een elektrische fiets. “We zetten in op fietssnelwegen en we willen ook graag dat die gebruikt worden”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap, dat onder meer de Werken aan de Ring coördineert. “We willen graag die fiets in de kijker zetten met die fietshelden. Uit de 150 inschrijvingen hebben we 10 mensen geselecteerd. Zij krijgen zes weken lang een elektrische fiets om mee naar hun werk te fietsen en zullen hun ervaringen delen.”

De fietshelden zijn inwoners van de Rand rond Brussel die hun mobiliteitsgedrag willen aanpakken. Lotte Verbeyst uit Opwijk koos voor een bakfiets. "Met twee jonge kinderen in huis een goed alternatief voor de wagen. Ik vind het fijn om eerst enkele weken te kunnen testen of het iets voor mij is of niet. Want het gaat toch om een serieuze investering”, aldus Lotte. Alle verhalen en ervaringen zullen de fietshelden aan de hand van vlogs posten op de Facebookpagina van de fietshelden.