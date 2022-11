Vandaag begint de campagne ‘Fietslicht aan en gaan’. De actie stimuleert leerlingen om hun fietsverlichting extra te controleren in de donkere maanden. De provincie Vlaams-Brabant verdeelt daarvoor 252.000 spaakreflectoren en 5.000 fietslampjes. De aftrap van de campagne vond vanmorgen plaats aan GO! Middenschool Vijverbeek in Asse.

'Fietslicht aan en gaan' sensibiliseert over zichtbaarheid in verkeer

De fietslichtencampagne verloopt in samenwerking met secundaire scholen en de politiezones in de provincie. Bijna 30 scholen uit onze regio bestelden een pakket waarmee ze een controle aan de schoolpoort kunnen organiseren. 18 politiezones uit Vlaams-Brabant voeren de komende maanden ook controles uit op fietsverlichting. Zij krijgen daarvoor ook fietslampjes van de provincie.

“Op die manier sensibiliseren we in het totaal meer dan 33.000 jongeren uit onze provincie,” aldus gedeputeerde Tom Dehaene (cd&v). “Elke fietser krijgt een setje spaakreflectoren en een controlekaart. Fietsers met een defecte of bijna onzichtbare fietsverlichting geraken veilig thuis met een set lampjes. We vragen hen hun fietslicht zo snel mogelijk te laten herstellen en de lampjes daarna weer in te leveren.”

Middenschool Vijverbeek uit Asse vindt het belangrijk deel te nemen aan de campagne. “Voor ons betekent sensibiliseren over zichtbaarheid in het verkeer meer dan een affiche ophangen,” licht directeur Catherine Clement toe. “In heel wat lessen wordt aanvullend op het curriculum tijd en ruimte gemaakt om te werken rond veiligheid in het verkeer.”