Fietstunnel onder sporen geschoven in Asse

Infrabel investeert 1,4 miljoen euro in een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor van de lijn Dendermonde-Brussel ter hoogte van de Voetweg in Asse. Tegelijkertijd wordt samen met het Vlaams Gewest, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Asse een deel van de fietssnelweg F212 tussen Asse en Zellik aangelegd.

Dit weekend werder eerst de sporen weggehaald, de zone uitgegraven en de tunnelkoker geplaatst. Het gaat om een betonnen tunnelkoker die ter plaatse werd gemaakt. Hij is 14m lang, 5m breed, 4,7m hoog en 300 ton zwaar en is via een schuifoperatie met behulp van een ‘glijbaan’ onder de sporen geplaatst. De fiets- en voetgangerstunnel zal de overweg in de Voetweg in Asse vervangen. Alle werken zouden volgens de huidige planning tegen de zomer van 2022 afgerond zijn.