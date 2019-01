Flatbewoners zijn defecte liften beu

Een appartemenstblok in de Overbeemd in Ruisbroek kampt al jaren met liftperikelen. Eén van de twee liften in het gebouw doet het al niet meer sinds oktober en de andere weigert ook om de haverklap dienst. De bewoners van de flats zijn het ellende zo langzamerhand beu en hebben vorige week een petitie afgegeven aan de huisvestingsmaatschappij.

Het flatgebouw in Overbeemd in Ruisbroek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw telt, zeven verdiepingen en 76 appartementen. De liften in het woonblok hebben een slechte reputatie, je moet al veel geluk hebben willen ze werken. Zeker als je een flat betrekt op een hoger gelegen verdieping is dat geen lolletje. "Ze komen de kleine lift af een toe eens repareren”, zegt een van de bewoners. “Maar die grote ligt al in panne van in oktober. Soms gaat ze een dag en dan is ze weer kapot." De bewoners van het flatgebouw hebben nu een petitie overhandigd aan de eigenaar om de wantoestand aan te klagen. Vandaag kwam een firma langs om de lift nog maar eens te herstellen. En nu werkt ze weer. Maar voor hoe lang, dat weet niemand.