Flight 90 in Opwijk hoopt op code oranje: “Eerste duidelijk signaal in twee jaar”

Schakelen we volgende week naar corde oranje op de coronabarometer? Als we voortgaan op wat politici en experten de voorbije dagen zeiden is die kans groot. Vanuit het nachtleven is de hoop alvast groot. “Het is te hopen dat we onze dj-booth opnieuw kunnen gebruiken waarvoor het dient”, zegt Toon Peelman van Flight 90 in Opwijk.

Flight 90 in Opwijk heeft er vertrouwen in dat het overlegcomité vrijdag beslist om naar code oranje te gaan. Dat betekent dat het nachtleven opnieuw kan opstarten. “Het is de eerste keer in twee jaar dat we een duidelijk signaal krijgen”, zegt Peelman. “Onze buurlanden zitten 14 dagen voor op ons en daar is het nachtleven ook terug open. Het leven verloopt er opnieuw vrij normaal.”

Ook als het Overlegcomité anders beslist vrijdag, hebben discotheken hebben al gezegd zonder toestemming zullen heropenen. Toon snapt die frustratie want na bijna twee jaar sluiting is de rek in de sector stilaan op. “Ik denk dat we aan het plafond zitten van wat we kunnen verdragen. Hoe we terug moeten heropenen? Mondmaskers is voor ons geen optie. We hebben negen ventilatoren die voor goede luchtkwaliteit zorgen. Dat en de CO2-meters is een goede combinatie om veilig te kunnen feesten.”