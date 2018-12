Folkgroep Arjaun krijgt Lambic Award

Arjaun werd in 1981 opgericht door de gebroeders Evenepoel uit Pamel (Roosdaal). Walter schrijft de liedjesteksten en neemt het grootste deel van het zangwerk voor zijn rekening. Zijn broer Dirk speelt banjo en gitaar. Het duo kreeg al gauw het gezelschap van doedelzakspeler Stefan Timmermans. Met de komst van accordeonist Etienne Wauters en contrabasspeler Dirk Van Lierde breidde Arjaun uit tot een vijfkoppige formatie. Toen Stefan vorig jaar naar Spanje emigreerde, vond Arjaun in Bart Praet een waardige opvolger.

De leden van Arjaun werden met een smoes gelokt naar het befaamde bierrestaurant ‘De Heeren van Liedekercke’ in Denderleeuw. Nietsvermoedend troffen de muzikanten daar heel wat lambiekbrouwers en geuzestekers aan. Groot was de verwondering van de leden van Arjaun toen bleek dat dit jaar de Lambic Award voor hen was.

“Arjaun is niet alleen in het Pajottenland maar ook ver daarbuiten zeer populair. In hun liederen mengen de leden van de folkgroep mooie volksverhalen met fijne humor. Het zijn dikwijls goed in de oren klinkende deuntjes die ook door het publiek makkelijk kunnen meegezongen worden. Los van het feit dat de groepsleden stuk voor stuk geuzeliefhebbers zijn, verwijzen verschillende liedjes uitdrukkelijk naar onze eet- en drinkcultuur, en meer in het bijzonder naar geuze, faro en andere lambiekbieren”, aldus HORAL-voorzitter Frank Boon. “Arjaun is een echte streekambassadeur. Via hun muziek spelen zij een belangrijke rol bij de promotie van onze traditionele lambiekbieren."

(Foto HORAL)