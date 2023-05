Volgende week woensdag gaat het nieuwe parkeerplan van Machelen uiteindelijk effectief van start. Dat is ruim anderhalve maand later dan eerst gepland omdat er foutieve borden werden geplaatst.

Foutieve verkeersborden zijn vervangen, parkeerplan in Machelen treedt volgende week in werking

Het parkeerreglement werd in juni vorig jaar al goedgekeurd. De bedoeling was dat het bij het begin van dit jaar al van kracht werd, maar dat bleek om allerlei redenen te ambitieus. Uiteindelijk zou op 1 april de nieuwe regeling ingaan. Maar dat bleek dus een heuse aprilvis te zijn. De aannemer had foutieve borden geplaatst waardoor de blauwe zone voorlopig helemaal geen blauwe zone was, op een paar plaatsen aan het gemeentehuis na. De tientallen borden zijn de voorbije anderhalve maand vervangen.

Parkeerbedrijf OPC, dat instaat voor het beheer en de controle, meldt dat het parkeerplan nu toch in werking kan treden. “Op woensdag 17 mei 2023 gaat het nieuwe parkeerplan van Machelen van start. Dat is later dan eerst gepland. Daarom worden alle parkeervergunningen, aangevraagd en betaald tussen 1 maart en 30 april, met een maand verlengd. Dit geldt ook voor de gratis parkeervergunningen”, klinkt het bij OPC.

Het parkeerreglement geldt van maandag tot en met zaterdag. Op de meeste plekken mag je maximum vier uur parkeren, op sommige parkings 11 uur. Per huishouden reikt de gemeente één gratis digitale bewonerskaart uit. Een tweede bewonerskaart kost 120 euro per jaar, een derde en een vierde telkens 500 euro.