Francine Saerens viert 105e verjaardag in Opwijks WZC De Oase

In woonzorgcentrum De Oase in Opwijk is bewoonster Francine Saerens 105 jaar oud geworden. Ze wordt zo de oudste inwoner van de gemeente.

Het was feest vandaag in woonzorgcentrum De Oase in Opwijk. Francine Saerens werd 105. Ze woont er 19 jaar lang en is zo ook de langst verblijvende bewoner van het woonzorgcentrum. Onze reporter ging mee klinken op de verjaardag van Francine.