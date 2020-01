Frederik blijft spoorloos, derde zoekactie eindigt met bijeenkomst scouts

Nadat de sonarbeelden die gisteren gemaakt werden niks opleverden, werd vanmorgen een nieuwe zoekactie naar de verdwenen jongeman van 21 opgestart. Die begon van nul af aan, om er toch maar zeker van te zijn niks over het hoofd te zien. Het hele kanaal werd zorgvuldig afgescand, makkelijk is dat niet. “Er is quasi geen stroming en er is er heel weinig scheepvaart. Dat is goed, maar anderzijds is de bodem sterk vervuild en oneffen. Dat maakt het voor de exploitatie van de beelden extra moeilijk,” legt coördinator Alain Remeu van de Cel Vermiste Personen uit. Totnogtoe kan hij dus geen antwoord bieden aan de familie en vrienden van Frederik. De komende dagen vinden geen nieuwe zoekacties plaats. Mogelijk worden de tochten dindsdag of woensdag wel hernomen.

Steunmoment scouts

Vanavond organiseert Scouts en Gidsen Vilvoorde een bijeenkomst om elkaar steun te bieden na deze gebeurtenissen. Frederik Vanclooster is er leider bij de Akabe-groep voor jongeren met een beperking. “Voor zij die wensen, komen we vrijdagavond samen aan de scoutslokalen vanaf 19 uur. Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de voorbije dagen bouwen we een moment in om bij elkaar te zijn en steun te bieden. Iedereen is welkom rondom de vuren, voor een babbel of net om het stil te houden,” zo luidt het Facebook-evenement dat Scouts en Gidsen Vilvoorde aanmaakte.