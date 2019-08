Fruittelers in de problemen door extreem weer

Hagel, droogte en hitte. De weersomstandigheden van de voorbije weken hebben heel wat schade aangericht in de appelboomgaarden bij de fruittelers in de regio. "Vooral de appelen zijn getroffen door zonnebrand. Ze hebben brandplekken, zeg maar diepe bruine plekken, opgelopen door het warme weer van de voorbije dagen", zegt Luc Billens van fruitbedrijf Billens-Van Laer in Gooik.

In sommige boomgaarden is 90% van de appeloogst verloren gegaan. De peren hebben minder schade geleden, maar ook in die boomgaarden is tot 40% aangetast. Hetzelfde verhaal voor de aardappelen, maïs, ajuin en boontjes. "De maïs staat al weken onder droogtestress, iets wat door de hittegolf vorige week nog erger is geworden. Bij de aardappelen valt het lof dood en ontwikkelen de knollen zich niet meer", zegt Sofie Scherpereel van landbouwexpertisebureau ATP Consulting in Het Laatste Nieuws.

Met andere woorden: de landbouwbedrijven stevenen op een groot verlies af. De sector vraagt dan ook om de droogte te erkennen als landbouwramp. Maar daarvoor is het nog te vroeg volgens het Ministerie van Landbouw. "Het is nog niet duidelijk of we net als de voorbije twee jaar kunnen spreken over een aanzienlijke en veralgemeende schade. Het is ook nog afwachten of de neerslaghoeveelheden uitzonderlijk waren."