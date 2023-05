Gaasbeekse Museumtuin wordt even ook beeldentuin

Vanaf 13 mei kan je in de Museumtuin in Gaasbeek naar een tentoonstelling met beeldend werk van internationale kunstenaars. Gisteren werden al de eerste beelden geplaatst.

Van 13 tot 29 mei verandert de Museumtuin in Gaasbeek in een openluchtexpo. Meer dan 35 kunstenaars uit België, Nederland en Frankrijk stellen dan hun werk tentoon in Gaasbeek. Zo’n 400 kunstwerken zullen in de 2 hectare grote tuin te bewonderen zijn. Het gaat om een initiatief van Beeldentuin Art Valley in Sint-Pieters-Kapelle. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel.