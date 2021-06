Galmaarden en Herne maken samen werk van skatepark

Galmaarden en Herne slaan de handen in elkaar voor de aanleg van een intergemeentelijk skatepark. Dat komt op het sportcomplex van Tollembeek en moet volgend jaar klaar zijn. Voor het skatepark is een budget van 100.000 euro voorzien.

De vraag om een skatepark leeft al langer bij de jongeren van beide gemeenten. “Na meerdere overlegmomenten zijn Galmaarden en Herne tot een akkoord gekomen. De kosten voor de aanleg zullen door beide gemeenten gedragen worden pro rata het aantal inwoners”, melden de Pajotse gemeenten in een persbericht. “Het skatepark wordt nu aan de bevoegde bestuursorganen voorgelegd voor verdere uitwerking.”

Skaters en jongeren krijgen inspraak over hoe het skatepark er zal uitzien. “Hun input en kennis is cruciaal voor de aanleg. Daarom zal in september een participatieproject worden opgestart. De bedoeling is om de jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van het skateterrein en bij de ingebruikname zelf”, besluiten Galmaarden en Herne.