Galmaarden, Gooik en Herne lanceren oproep naar naam fusiegemeente

Galmaarden, Gooik en Herne blikken enthousiast terug op de fusiecafés die vorige week werden gehouden in de drie gemeenten. Nu volgt een nieuwe stap in het fusieverhaal. De gemeenten lanceren een website waar je alle informatie kan volgen en waar je suggesties kan indienen voor de nieuwe naam van de fusiegemeente.

Vorige week kwamen inwoners uit Galmaarden, Gooik en Herne talrijk opdagen op de fusiecafés die de gemeenten organiseerden. “Het blijkt dat inwoners vooral bekommernissen hebben omtrent de naam van de fusiegemeente, waarom we willen fuseren en of de dienstverlening kort bij huis behouden blijft”, zegt burgemeester van Galmaarden Ludo Persoons. “De antwoorden die werden gegeven, namen heel wat onduidelijkheden weg en konden rekenen op begrip tot zelfs steun van de aanwezigen.”

Met alle vragen en bezorgdheden gaan de gemeenten nu aan de slag. “Het traject gaat nu een volgende fase in”, vertelt Simon De Boeck, burgemeester van Gooik. “Om iedereen de kans te geven alles goed op te volgen en de laatste informatie te raadplegen, is er nu een fusiewebsite. Daar staan alle relevante gegevens gebundeld. De website wordt ook aangevuld met de antwoorden op veelgestelde vragen, de volgende stappen, enzovoort.”

Op de website staat ook een oproep naar inwoners om een nieuwe en originele naam te zoeken voor de fusiegemeente. Zij kunnen dat tot 15 september doen. “Heel wat inwoners hebben creatieve ideeën, zien linken met het verleden of met ons landschap of onze identiteit. Alle ideeën willen we graag verzamelen,“ vertelt Kris Poelaert, burgemeester van Herne. “Het is belangrijk dat de nieuwe naam herkenbaar is en verbinding creëert. Bovendien moet het een algemene naam zijn voor de drie gemeenten. Ik kijk alvast uit naar de voorstellen.”