Galmaarden trapt poëzieweek op gang met gedichtenwandeling

Met de gedichtenwandeling trapt Galmaarden de poëzieweek af. “Naar analogie met een kroegentocht”, legt Jan Heyvaert uit. “Op vier verschillende locaties dragen vier dichters hun poëzie voor. Tussen de locaties kunnen de mensen zich naar believen verplaatsen. Galmaarden heeft enkele jaren een dorpsdichter gehad, maar rond de gedichtendag was nog geen enkele activiteit.”

De gedichtendag viel in de smaak bij de wandelaars. “Het is een prachtig initiatief”, zegt Danielle De Gols. “We wandelen hier vaak in de streek en aangezien deze tocht tegelijkertijd poëzie bracht, vonden we het interessant om tot hier te komen.”