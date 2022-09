Gebruikers van gemeentelijke zalen moeten extra betalen voor energie in Zemst

In Zemst zal al wie gebruik maakt van de gemeentelijke zalen daar vanaf 1 oktober extra moeten voor betalen. De maatregel is een gevolg van de gestegen prijzen voor energie.

Het gaat ondermeer om de zaal van de hoofdbibliotheek in Zemst, de schuur van de Schranshoeve in Eppegem, het ontmoetingscentrum in Hofstade, de hoeve in Zemst en zaal Sweynsteyn in Elewijt. Toch betaalt de gemeente nog altijd het grootste deel van de energiekost, de gebruikers betalen 30 procent.