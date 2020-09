Gedaan met toeteren, basisschool Klim Op krijgt eindelijk brandalarm

De gemeente Meise investeert 800.000 euro in onder andere de infrastructuur in de vier basisscholen, de Akademie en het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) en in een modern brandalarm voor de Klimop. De school gebruikte tot nu toe, jawel, een toeter om kinderen te waarschuwen bij brand of rook.

Je houdt het bijna niet voor mogelijk. Een school die anno 2020 kinderen moet waarschuwen met een toeter. "Hier staat één van de drie toeters die verspreid staan in verschillende vleugels van de school”, wijst directeur Timothy Joostens van De Klimop naar een rekje in de gang. “Hoe ons brandalarm nu werkt? Als er in één klas een rookmelder afgaat, dan evacueren we de klas en zal de leerkracht de toeter nemen om de 230 kleuters en leerlingen van de hele school te waarschuwen dat ze de lokalen moeten verlaten en de school geëvacueerd moet worden."

Op het secretariaat staat ook een megafoon met alarm. “Dat is natuurlijk niet meer van deze tijd”, legt schepen van Onderwijs Erwin De Clerck (Pro Meise) uit. “Het schoolgebouw zelf is wel gekeurd en is brandveilig, maar met zo’n ouderwets systeem dat moet dienst doen als brandalarm, gaan we niet verder. We investeren in een alarm voor de hele school. Gedaan dus met die toeters.” En er is nog meer aan de hand in de Klim Op. Zo is het dak van de overdekte speelplaats bedekt met asbestplaten.

“De schoolgebouwen in onze gemeente zijn erg verouderd”, zegt schepen van Openbare Werken Roel Anciaux (Samen Anders). “Er is jarenlang te weinig geïnvesteerd. Er zijn lekkende daken en ook in brandveiligheid zoals de installatie van nooddeuren en een alarmsysteem, moet worden geïnvesteerd. Een automatische schoolbel in de Klim Op moet er ook komen."