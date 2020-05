Afgelopen weekend besliste het Heilig Hart en College in Halle om geen examens te organiseren in juni. Uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws blijkt dat ook andere Halse scholen dat voorbeeld volgen. In het GO! technisch atheneum in Halle krijgt niemand examens, in Don Bosco alleen de laatstejaars van het technisch onderwijs.

Geen examens in Don Bosco Halle en GO! technisch atheneum Halle

Het GO! technisch atheneum in Halle volgt het advies van het GO! Gemeenschapsonderwijs om geen examens te organiseren. Leerlingen zullen beoordeeld worden op basis van toetsen en de leerkrachten gaan zelfs in gesprek met de leerlingen om na te gaan of ze kunnen overgaan naar het volgende jaar. In Don Bosco in Halle krijgen alleen de laatstejaars van het technisch onderwijs een beperkt examenrooster. Het gaat dan om vakken die specifiek bij hun afstudeerrichting horen en waarvoor tijd kan vrijgemaakt worden vanaf 15 mei.

Ook de geïntegreerde proef, zeg maar eindwerk, zullen de laatstejaars in Don Bosco moeten indienen en verdedigen, maar wel zonder externe juryleden tegenover zich. Het is nog onduidelijk wat andere secundaire scholen in de regio beslist hebben. Vermoedelijk gaat ook het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode geen examens organiseren omdat het deel uitmaakt van dezelfde scholengroep als het Heilig Hart en College in Halle.

