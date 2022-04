Geen Fiesta Rociera en geen Spaanse tent op jaarmarkt

Er komen dit jaar geen Spaanse feesten in Vilvoorde. Ook de eerste jaarmarkt sinds 2019 zal er eentje zijn zonder Spaanse tent. De twee organiserende clubs slaan om diverse redenen een jaar over. Toch is er één gemeenschappelijke boosdoener: corona.

De Spaanse gemeenschap in Vilvoorde viert de ‘Fiesta Rociera’ jaarlijks rond Pinksteren. In 2019 kregen de Spaanse feesten zo’n 6.000 bezoekers over de vloer in Domein Drie Fonteinen. De voorbije twee jaar lagen de festiviteiten stil door corona, maar ook al mag alles nu weer, in 2022 zal er geen Fiesta Rociera zijn.

De organiserende club C.A.C.D. Peñarroya geeft om diverse redenen verstek. “De belangrijkste reden is dat onze club echt stilgelegen heeft,” legt bestuurslid Juani Caballero Gallardo uit. “Voor corona telden we bijna 300 betalende leden, nu zijn dat er nog 50. We zitten daardoor met een serieus gat in ons budget.” Bovendien moest de club haar hoofdzetel in de Mechelsestraat verlaten en is ze nog op zoek naar een nieuw onderkomen. “Dat brengt heel wat vraagtekens over onze toekomst met zich mee.” Ook werd te laat duidelijk welke maatregelen er hoe lang zouden gelden en was er eens die beslissing genomen was, niet voldoende tijd om de feesten voor te bereiden. “Dus focussen we nu op het voortbestaan van onze club om er volgend jaar opnieuw voor te gaan,” besluit Caballero Gallardo.

Jaarmarkt

Ook op de jaarmarkt van 9 mei zal er geen Spaanse sfeer hangen. De Spaanse tent en bijbehorende paello en andere heerlijkheden zal er niet zijn. “Door de onzekerheid van corona,” zegt Fernando Ramirez van Peña Andaluza de Vilvoorde. “Normaal starten we op in november, maar nu wisten we zelfs in februari nog niet wat zou kunnen of mogen. Daardoor kiezen we voor een sabbatjaar.”

Foto: Fiesta Rociera in 2019