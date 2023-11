In Opwijk komt er geen fietstunnel maar wel een fietsbrug op de kruising van de populaire Leirekensroute en de Steenweg op Dendermonde. “Na uitgebreid onderzoek bleek dat een fietstunnel niet uitvoerbaar is", zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. Een studiebureau werkt nu een definitief ontwerp uit.

Geen fietstunnel, maar brug in Opwijk: “Tunnel graven was een te groot risico”

Sinds vorig jaar wordt onderzocht hoe fietsers op de Leirekensroute veilig de Steenweg op Dendermonde kunnen oversteken. “De keuze viel op een fietsbrug met spiraal, om te voorkomen dat de helling te steil is. De oorspronkelijke plannen voor een fietstunnel bleken niet langer haalbaar door de aanwezigheid van een grote persluchtleiding. Het graven van een tunnel op deze locatie brengt daarom te veel risico’s met zich mee”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Wanneer de werken starten is nog niet bekend. In afwachting van de fietsbrug werd bijna twee jaar geleden een middeneiland aangelegd. Fietsers zijn door die kleine ingreep beter zichtbaar en kunnen veilig in twee bewegingen oversteken. “Het fietspad werd ook iets anders aangelegd, zodat fietsers de auto’s beter zien aankomen. Door het remmend effect van het middeneiland, gaan bestuurders ook sneller vertragen”, aldus De Coster.

Foto: Agentschap Wegen en Verkeer