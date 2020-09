Geen mondmaskers meer in dorpskernen Galmaarden

De gemeente Galmaarden versoepelt de mondmaskerplicht. Vanaf vandaag rekent het gemeentebestuur op het gezond verstand van de inwoners en is het dragen van een mondmasker in de dorpskernen niet meer verplicht. Toch moet je nog altijd een mondmasker op zak hebben.

“We merken dat onze inwoners hebben geleerd om bewust met het mondmasker om te gaan en leiden daaruit af dat het overbodig is geworden om van een verplichting van het mondmasker te spreken in onze drie dorpscentra (Galmaarden, Tollembeek en Vollezele). We doen dan ook een beroep op het gezond verstand van al onze inwoners en vragen hen om in elke situatie zelf de juiste reflex te tonen en waar nodig, op plaatsen waar de 1,5 m afstand niet kan worden gegarandeerd, een mondmasker te dragen, uit respect voor zijn of haar medeburger.”, aldus burgemeester Patrick Decat.

Op zak hebben

De mondmaskerplicht blijft wel nog van kracht ter hoogte van alle schoolpoorten op het grondgebied van de gemeente. Ook brengt de burgemeester in herinnering dat iedereen geacht wordt om steeds een mondmasker bij te hebben. De provinciegouverneur heeft dit verplicht voor de hele provincie Vlaams-Brabant. Op die manier kan men in onverwacht drukke situaties zichzelf en anderen gepast beschermen. Tot slot verandert er niks aan de verplichting om vanaf 12 jaar op drukke plaatsen, het openbaar vervoer en in gebouwen en winkels een masker te dragen.