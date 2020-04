Geen motorcross in Gooik deze zomer

Geen motorcross in het Gooikse gehucht Woestijn dit jaar. AMC De Toekomst Dworp gelast de manche in het WK voor zijspannen door de coronacrisis. De organisatie van de motorcross nam die beslissing na afloop van de Nationale Veiligheidsraad gisteravond.

De afgelasting van de motorcross-wedstrijd in Gooik hing al een tijdje in de lucht. Die zou normaal doorgaan op 22 en 23 augustus. “Sinds midden maart ondervinden we de gevolgen van een nooit eerder geziene wereldwijde gezondheidscrisis. Motorsport en motorcross voor ons in het bijzonder, zit sinds die dag in een onzekere periode”, aldus AMC De Toekomst Dworp. “Vele wedstijden werden reeds afgelast of zijn uitgesteld naar een later tijdstip.”

De organisatie hakt de knoop nu definitief door na de Nationale Veiligheidsraad gisteravond. “Door de preventiemaatregelen die ons zijn opgelegd zien we genoodzaakt om onze Grote Prijs voor Zijspannen uit te stellen tot 2021. We hopen iedereen volgend jaar gezond en wel terug te zien in Gooik”, aldus AMC De Toekomst Dworp.