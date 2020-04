Geen Pop-up Zanzibar door coronavirus

De Pop-up Zanzibar nam de beslissing na overleg met de gemeente Merchtem. "De opbouwkost van onze Pop-up is vrij hoog en omdat er heel veel onzekerheid is, beslisten we om dat risico niet te nemen", zegt organisator Wim Walravens. "Het is een drastische, maar we denken wel juiste beslissing. Je kan niet voor mogelijk één maand zo’n opbouw organiseren. We verschuiven het evenement naar volgend jaar. Spijtig, maar hier kunnen we niets aan doen."

Merchtem besliste intussen om alle activiteiten en evenementen tot 15 juni te verbieden. "Daardoor kwam de opening van Zanzibar sowieso in het gedrang. De voorbereiding zou ook een zware druk leggen op onze diensten en er is de onzekerheid over hoe lang de maatregelen van kracht blijven. Het zal nog even duren alvorens er evenementen met duizend mensen zullen toegestaan worden", zegt burgemeester van Merchtem Maarten Mast (Lijst 1785).

Tot slot moest er nog overlegd worden met buurgemeente Londerzeel "Dat overleg opstarten nu gemeentediensten andere zaken te doen hebben, leek mij geen goed idee", aldus Mast. Die zegt wel dat Zanzibar niet helemaal weg is deze zomer. "We gaan toelating geven dat ze op de kermis in Merchtem een stand mogen uitbaten. Dat deden ze normaal niet, maar omdat er nu geen Zanzibar is, laten we dit toe."