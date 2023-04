Geen sporthal, maar multisportomgeving voor Pepingen

Al sinds de fusie in 1978 wordt in Pepingen gediscussieerd of en waar er in de gemeente een sporthal moet komen. Aan het voormalige station van Bellingen, een industriële site aan de Ninoofsesteenweg of op de site van Pepingen-Halle, tal van locaties passeerden al de revue. Op de laatste gemeenteraad werd de samenwerkingsovereenkomst met Pepingen-Halle uitgebreid. Die maakt het mogelijk om onder meer padelvelden aan te leggen waar ooit Pepingse jeugdspelers trainden op gravel. Op de plek was ook ooit sprake om er een sporthal te bouwen, maar dat idee lijkt na decennia definitief tot het verleden te behoren.

“Een sporthal zou ons drie miljoen euro kosten”, zegt schepen van Sport Saskia Beeckmans. “De bouw zou de gemeente in diepe schulden steken. De multisportomgeving is een realistischer project op maat van de plattelandsgemeente die Pepingen is.”