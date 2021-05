In Wemmel is de kogel door de kerk voor de werken aan de Windberg. Die starten volgende week dinsdag. Het wegdek wordt vernieuwd en er komen nieuwe fietspaden. De werken zullen zo'n zes maanden duren. Verkeer richting Merchtem blijft mogelijk, in de andere richting zullen chauffeurs wel zo’n zeven kilometer moeten omrijden. En dat ondanks protest van enkele handelaars.

Geen uitstel meer: Windberg in Wemmel tot eind oktober in één richting dicht

Voor hulpdiensten en bussen van De Lijn, dat ook protest aantekende, is er een oplossing in de vorm van een extra verkeerslicht. Een petitie opgestart door handelaars telt intussen al 700 handtekeningen. Zij vrezen dat ze door de werken maandenlang niet bereikbaar zullen zijn. De handelaars vragen een andere kortere omleidingsweg richting Wemmel, zodat ze vlotter bereikbaar blijven.

“Maar die omleidingsweg via de Steenweg op Merchtem is niet haalbaar”, zegt de Wemmelse burgemeester Walter Vansteenkiste. “Niemand vindt deze werken leuk, maar ze moeten echt wel gebeuren. De gewestweg is in heel slechte staat en je kan dit niet langer uitstellen. Ik ben tevreden dat de twee andere betrokken gemeentebesturen Meise en Merchtem solidair zijn voor de afwikkeling van de verkeersstroom tijdens deze bovengemeentelijke werken.”