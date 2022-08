Geen vergunning voor composteringssite op kouter Merchtem

Sabgro Potatoes uit Mollem wil op de kouter in de Osselstraat een composteringsinstallatie bouwen. Het gaat om een verharding van 1.000 m2, een loods van 12,5 meter hoog en een capaciteit van 2.000 kubieke meter compost. Natuurpunt Noord-West-Brabant kantte zich tegen de bouw van de installatie, onder andere omwille van de smalle baantjes in de ruilverkaveling die niet geschikt zijn voor zwaar verkeer. “Het gaat hier eerder om een industriële activiteit die thuishoort in een industriezone, niet in waardevol landschappelijk gebied”, liet Natuurpunt weten.

Maar ook buurtbewoners kantten zich tegen de bouw van de installatie. “We vrezen sterke geurhinder door het composteringsproces in openlucht. Een groenscherm zal dit niet verhinderen. Bovendien vrezen we wateroverlast in de Hagebeuk-wijk door de extra verhardingen. De waardevolle, landelijke natuur gaat helemaal verloren. We vinden geen mobiliteitsstudie terug en vrezen een grote impact op de kleine smalle wegen zonder uitwijkmogelijkheden voor fietsers, joggers en wandelaars. Bovendien stellen we ons vragen bij de frequentie en de periodiciteit van de zware transporten.”

Ongedierte

De buurt haalt ook aan dat er geluidshinder zal zijn door het vrachtverkeer. “De gemeente heeft de toegangswegen naar de site trouwens als plaatselijk verkeer ingevuld”, gaat Van Buggenhout verder. “Daarnaast zal er luchtverontreiniging, fijn stof en stofhinder zijn, net zoals een toename van insecten en ongedierte door de opslag van granen en het composteringsproces. Dit project vereist volgens ons geen milieuvergunningsaanvraag type 2, maar wel een type 1.” De buurt startte een petitie op die na een paar uur al 101 handtekeningen telde.

Mobiliteit

Het schepencollege weigerde donderdag de vergunning. “Er waren 28 bezwaren tijdens het openbaar onderzoek, waarvan er meerdere identiek zijn”, zegt schepen van Omgeving Lien Casier (CD&V-Plus). “Buiten de tijd kwamen er nog één bezwaar en een petitie met 101 handtekeningen binnen. Uiteindelijk hebben we de vergunning geweigerd op basis van het landschappelijk waardevol gebied en de mobiliteit. De site zou te veel verkeer aantrekken, handhaving is moeilijk. Het protest gaf niet de doorslag, we hebben in alle neutraliteit geoordeeld over het dossier.”

Foto: de protesterende buren