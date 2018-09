Geen vervroegde vrijlating voor andere dader van moord op Kitty

Hassan Iasir, mededader van de moord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen in Lot bij Beersel, komt niet vervroegd vrij met een enkelband. De strafuitvoeringsrechtbank van Brussel ging niet in op z’n vraag.

Vorige week raakte bekend dat Nourredine Cheikhni, een van de drie daders van de moord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen in Lot in 2007 na 10 jaar cel vervroegd vrijkomt met een elektronische enkelband. Ook mededader Hassan Iasir had een aanvraag gedaan om de rest van z’n straf uit te zitten thuis met een enkelband. Maar op drie vraag ging de strafuitvoeringsrechtbank dus niet in. Het parket van Brussel had trouwens ook een negatief advies gegeven over de zaak. Volgend jaar kan Iasir een nieuwe aanvraag doen.