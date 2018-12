Geland in de Rand: cursisten CVO Strombeek ontdekken Vlaanderen

In ‘Geland in de Rand’ volgen we mensen die vanuit het buitenland in De Vlaamse Rand zijn komen wonen en volop bezig zijn met zich te integreren en Nederlands te leren. We zijn vandaag te gast in Grimbergen in het Centrum Voor Volwassenonderwijs van Strombeek.