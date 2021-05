Gemeente Dilbeek: “E-mails van Qvax waren niet vals”

Afgelopen weekend werd er gedacht dat er een phishingmail in omloop was die specifiek gericht was op het vaccinatiecentrum van Dilbeek en Ternat. “Die informatie blijkt na verder onderzoek niet juist. Ze was gebaseerd op een aantal gebeurtenissen en meldingen op zaterdag die achteraf niet helemaal correct blijken”, zegt de gemeente Dilbeek. “De mails waarvan sprake is, namelijk die die afkomstig zijn van no-reply@qvax-notifier.be, komen wel degelijk van de Qvax-toepassing en zijn dus betrouwbaar. Het mailadres en wachtwoord naar waar gevraagd wordt, zijn de gegevens waarmee mensen zich hebben ingeschreven op de lijst.”

Dilbeek vraagt wel aandachtig te blijven voor valse e-mails. “Er zijn wel nog steeds echte phishingberichten in omloop. Wees altijd voorzichtig als er veel persoonlijke gegevens of betalingen worden gevraagd en controleer het mailadres van de afzender. Bij twijfel kan je het vaccinatiecentrum Dilbeek-Ternat contacteren”, aldus de gemeente.