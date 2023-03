Gemeente Herne zoekt uitbater voor 'De Kring'

De gemeente Herne is op zoek naar kandidaten om horecazaak De Kring uit te baten als zelfstandig concessiehouder. In de zomer van vorig jaar werd Herne, dankzij een subsidie uit het Vlaams Relancefonds, eigenaar van de feestzaal in het centrum van de gemeente.