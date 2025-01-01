Vlaams-Brabanders pendelen dagelijks uur van en naar hun werk: “Een kwart doet er zelfs nog langer over”

Wie in Vlaams-Brabant werkt, doet er dagelijks gemiddeld een uur om van en naar zijn of haar werk te rijden. Bijna een kwart doet er zelfs minstens anderhalf uur over. Alleen in Brussel is de gemiddelde pendeltijd nog langer, waar heel wat inwoners uit onze regio werken. “Brussel trekt het meeste pendelaars aan uit bijna alle andere provincies. Zij leggen dan vaak meer kilometers af en zijn het langst onderweg. Meer dan één derde spendeert meer dan anderhalf uur aan woon-werkverkeer per dag”, zegt Veerle Michiels, mobiliteitsexpert bij SD Worx.

Driekwart neemt de wagen als voornaamste vervoersmiddel, de fiets komt op de tweede plaats. “De fiets is dus belangrijker in Vlaams-Brabant dan de trein, metro, tram of bus”, zegt Michiels. “De fiets wint aan terrein in Vlaanderen en plaatst ons in de Europese top drie qua fietsgebruik voor woon-werkverkeer. Wie pendelt krijgt vaak een financieel duwtje in de rug. Er bestaan heel wat wettelijke en sectorale verplichtingen voor werkgevers om minstens voor een deel tussen te komen in de kosten van het woon-werkverkeer van hun werknemers”, zegt Veerle Michiels van SD Worx.”