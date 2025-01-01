Ontslagen artsen slepen ziekenhuis van Halle voor rechter: "Ze eisen ook toegang tot dossiers van hun patiënten"

Nadat een poetsvrouw een chemisch product had gemorst, werd het dagziekenhuis van het AZ Sint-Maria op 20 juni ontruimd. Twee urologen zouden daar geen gehoor aan hebben gegeven en hun consultaties hebben voortgezet. Volgens het ziekenhuis brachten ze daarmee de veiligheid van de medewerkers en de patiënten in het gedrang, waarna ze werden ontslagen. De artsen spanden een kort geding aan en willen opnieuw geïntegreerd worden in het AZ Sint-Maria. Intussen eisen ze ook toegang tot het medisch platform van het ziekenhuis, zodat ze hun patiëntendossiers kunnen inkijken en opvolgen.

Volgens hun advocaat staat het buiten kijf dat de hele zaak spoedeisend is en in kort geding moet worden behandeld. “De artsen staan al 16 en 27 jaar lang in dienst van het ziekenhuis en de patiënten, zonder enige opmerking of berisping”, klonk het bij hun raadsman. “Ze worden door de medische kant van het ziekenhuis zeer gewaardeerd. Van de ene op de andere dag is hen het recht ontnomen om hun activiteiten uit te voeren in het ziekenhuis. Ze zijn ook in de onmogelijkheid gesteld om hun werk uit te voeren, want ze hebben geen toegang tot het platform waarop de dossiers van hun patiënten staan.”

Volgens hun advocaten lopen de twee artsen momenteel ook heel wat inkomsten mis door hun ontslag. Het AZ Sint-Maria is niet van mening dat de hele zaak bij hoogdringendheid moet worden behandeld. Het maakt zich sterk dat alle patiënten geholpen kunnen worden op de dienst urologie, waar intussen al twee nieuwe artsen zijn aangeworven. De hele zaak werd dinsdag uiteindelijk uitgesteld naar midden oktober, in afwachting van bijkomende conclusies.