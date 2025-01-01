Meer dan 230 leerlingen van De Biekorf in Vilvoorde krijgen gratis gezonde lunch: “Zonder brandstof raak je nergens”

Iedere dag met een gevulde en gezonde brooddoos naar school vertrekken is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Soms ontbreekt het ouders aan tijd of kennis om een gezonde lunch mee te geven. In andere gevallen zijn er niet voldoende financiële middelen om dit dagelijks te doen. ‘Brooddoosnodig’ biedt samen met scholen oplossingen voor een schrijnend probleem: zowat een kwart van de kinderen in een stad gaat dagelijks met een lege of niet-voedzame brooddoos naar school. “Gezond én voldoende eten is een belangrijke voorwaarde voor kinderen en jongeren om tot leren te komen. Zonder brandstof raak je nergens. Ook niet in een onderwijscontext”, zegt burgemeester van Vilvoorde Jo De Ro.

Tijdens de eerste schoolweek bezoekt Enchanté vzw 21 scholen in Vlaanderen en Brussel. In elke school zorgen vrijwilligers, lokale bondgenoten en ambassadeurs samen voor een smakelijke start. Meer dan 100 ‘Brooddoosnodig-scholen’ ondersteunen de Goed Begonnen-campagne door die eerste week het Goed Begonnen-spel te spelen. “Want niet enkel leren valt zwaar op een lege maag, ook spelen. Zo maken we het probleem niet alleen zichtbaar, maar ook bespreekbaar”, klinkt het.

Stad Vilvoorde werkt samen met ook Enchanté vzw aan het project ‘Schoolmenu’, dat basisscholen ondersteunt bij het aanbieden van voedzame voeding. Elke school kiest zelf hoe ze dit invult: van fruit in de klas tot soep of ontbijtmanden. “Samen met de scholen willen we kinderen gezonde voeding leren kennen en daarom investeren we al enkele jaren in het project. Jaarlijks trekt de stad er 65.000 euro voor uit”, besluit Schepen voor Christel Herbosch.