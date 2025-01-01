Meer dan 230 leerlingen van De Biekorf in Vilvoorde krijgen gratis gezonde lunch: “Zonder brandstof raak je nergens”

Alle 235 leerlingen van De Biekorf in Vilvoorde worden vandaag getrakteerd op een gratis lunch. In de Zennestad nemen in totaal 16 scholen deel aan het project van Enchanté vzw, waardoor zo’n 5.000 kinderen toegang krijgen tot voedzame maaltijden. “Tijdens deze campagneweek benadrukken we het belang van gezonde voeding om goed te kunnen leren en ontwikkelen”, klinkt het bij Enchanté.

Iedere dag met een gevulde en gezonde brooddoos naar school vertrekken is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Soms ontbreekt het ouders aan tijd of kennis om een gezonde lunch mee te geven. In andere gevallen zijn er niet voldoende financiële middelen om dit dagelijks te doen. ‘Brooddoosnodig’ biedt samen met scholen oplossingen voor een schrijnend probleem: zowat een kwart van de kinderen in een stad gaat dagelijks met een lege of niet-voedzame brooddoos naar school. “Gezond én voldoende eten is een belangrijke voorwaarde voor kinderen en jongeren om tot leren te komen. Zonder brandstof raak je nergens. Ook niet in een onderwijscontext”, zegt burgemeester van Vilvoorde Jo De Ro.

Tijdens de eerste schoolweek bezoekt Enchanté vzw 21 scholen in Vlaanderen en Brussel. In elke school zorgen vrijwilligers, lokale bondgenoten en ambassadeurs samen voor een smakelijke start. Meer dan 100 ‘Brooddoosnodig-scholen’ ondersteunen de Goed Begonnen-campagne door die eerste week het Goed Begonnen-spel te spelen. “Want niet enkel leren valt zwaar op een lege maag, ook spelen. Zo maken we het probleem niet alleen zichtbaar, maar ook bespreekbaar”, klinkt het.

Stad Vilvoorde werkt samen met ook Enchanté vzw aan het project ‘Schoolmenu’, dat basisscholen ondersteunt bij het aanbieden van voedzame voeding. Elke school kiest zelf hoe ze dit invult: van fruit in de klas tot soep of ontbijtmanden. “Samen met de scholen willen we kinderen gezonde voeding leren kennen en daarom investeren we al enkele jaren in het project. Jaarlijks trekt de stad er 65.000 euro voor uit”, besluit Schepen voor Christel Herbosch.

“Gezond én voldoende eten is een belangrijke voorwaarde voor kinderen en jongeren om tot leren te komen. Zonder brandstof raak je nergens."

- Jo De Ro, burgemeester Vilvoorde

Meest bekeken

AZ Sint-Maria Halle
Justitie

Ontslagen artsen slepen ziekenhuis van Halle voor rechter: "Ze eisen ook toegang tot dossiers van hun patiënten"

Joeri Van den Driessche
Onderwijs

Basisschool De Regenboog in Herfelingen begint nieuwe schooljaar met nieuwe directeur

maa 1 sep
AZ Sint-Maria Halle
Justitie

AZ Sint-Maria Halle ontslaat twee urologen na incident: “Evacuatiebevel niet opgevolgd”

zat 30 aug
Het nieuwe schoolgebouw van Ak'cent in Akrenbos in Bever
Onderwijs
Sport
Samenleving

160 leerlingen Ak'Cent in Bever nemen intrek in gloednieuwe gebouwen

maa 1 sep
Cultuur
Economie

Brouwerij Boon viert 50ste verjaardag met vernieuwd bezoekersparcours: "Biercultuur nog meer promoten"

Meer nieuws uit de regio

Onkruid woekert op begraafplaats van Vilvoorde: “Soms metershoog”
Groen
Samenleving

Onkruid woekert op begraafplaats van Vilvoorde: “Soms metershoog”

vrij 29 aug
Belgian Cat Marie Vervaet is zesde stadsambassadeur van Vilvoorde
Sport
Samenleving

Belgian Cat Marie Vervaet is zesde stadsambassadeur van Vilvoorde: “Marie maakt onze stad trots”

vrij 29 aug
Mobiliteit

Herinrichting kruispunten Woluwelaan in Machelen gaat van start: “We zetten de kroon op het werk”

don 28 aug
Sport

RealDev Vilvoorde stunt met transfer van international El Fakiri: "Een maestro op het veld”

zat 23 aug
Samenleving

Jonge moeder Helena schrijft boek over leven tijdens en na zeldzame kanker: “Hoop dat mijn verhaal moed kan geven”

vrij 22 aug