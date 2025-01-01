Uniek fenomeen in Plantentuin Meise: na 120 jaar staat de zwarte lakbamboe in bloei
© Plantentuin Meise

Uniek fenomeen in Plantentuin Meise: na 120 jaar staat de zwarte lakbamboe in bloei

Een bijzondere gebeurtenis in de Plantentuin van Meise want de zwarte lakbamboe staat in bloei. Om de 120 jaar bloeit de plant zowat tegelijkertijd, binnen 1 à 2 jaar, overal in de wereld. Het blijft een biologisch raadsel hoe de plant de jaren telt. De vorige bloeiperiode werd in Japan vastgesteld rond 1908.

De bloei begon stilletjes in het voorjaar van 2025 en zal wellicht twee tot drie jaar duren. Daarna is het afwachten of de plant opnieuw wortel begint te schieten of afsterft. Wat de gebeurtenis zo bijzonder maakt, is dat alle zwarte lakbamboes wereldwijd genetisch lijken af te stammen van één moederplan, waardoor ze ongeveer op hetzelfde moment bloeien, ongeacht hun locatie.

Meer dan een sierplant

Zwarte lakbamboe is gekend om zijn zwarte halmen die eerst groen zijn en pas na verloop van tijd donker kleuren. De plant kan tot zes meter hoog worden en is winterhard tot -20°C. In tuinen wordt hij vaak gebruikt als haag of decoratief scherm.

Uniek fenomeen in Plantentuin Meise: na 120 jaar staat de zwarte lakbamboe in bloei
© Plantentuin Meise

Meest bekeken

Dorpsraden in Dilbeek organiseren infoavond over geluidsoverlast door vliegtuigen
Samenleving

Dorpsraden in Dilbeek organiseren infoavond over geluidsoverlast door vliegtuigen: “We zien de piloten in hun cockpit zitten!”

vrij 29 aug
naamsverandering Pajottegemse scholen
Onderwijs

Drie Pajottegemse scholen krijgen nieuwe naam: “Belangrijk voor duidelijkheid, eenheid en herkenbaarheid”

Brussels Stephex Masters in Wolvertem schiet uit de startblokken
Sport

Brussels Stephex Masters in Wolvertem schiet uit de startblokken: “Economische en sportieve krachttoer”

woe 27 aug
Bouw van twee fietstunnels start in Asse
Mobiliteit

Bouw van twee fietstunnels start in Asse: “Werken duren 2,5 jaar”

vrij 29 aug
Halle zoekt gemachtigd opzichters
Mobiliteit

Halle zoekt gemachtigd opzichters: “Nu zijn er maar twee”

Meer nieuws uit de regio

Frankrijk wint afgetekend Nations Cup op Stephen Masters, België met Gilles Thomas tweede
Sport

Frankrijk wint afgetekend Nations Cup op Stephex Masters, België met Gilles Thomas tweede

Brussels Stephex Masters in Wolvertem schiet uit de startblokken
Sport

Brussels Stephex Masters in Wolvertem schiet uit de startblokken: “Economische en sportieve krachttoer”

Oppositiepartij Groen+Vooruit vreest voor bomensterfte tijdens aanleg fietspad in Meise, maar meerderheid weerlegt
Groen
Politiek

Oppositiepartij Groen+Vooruit vreest voor bomensterfte tijdens aanleg fietspad in Grimbergen, maar meerderheid weerlegt

woe 27 aug
Ikebana in Plantentuin Meise
Groen
Cultuur

Ikebana in Plantentuin Meise: "Japans bloemschikken staat voor de schoonheid van eenvoud"

vrij 15 aug
Mobiliteit

A12 morgen dicht voor plaatsing fietsbrug over rotonde Dikke Linde: “Deel van nieuwe stadsboulevard”

maa 11 aug