Uniek fenomeen in Plantentuin Meise: na 120 jaar staat de zwarte lakbamboe in bloei
Een bijzondere gebeurtenis in de Plantentuin van Meise want de zwarte lakbamboe staat in bloei. Om de 120 jaar bloeit de plant zowat tegelijkertijd, binnen 1 à 2 jaar, overal in de wereld. Het blijft een biologisch raadsel hoe de plant de jaren telt. De vorige bloeiperiode werd in Japan vastgesteld rond 1908.
De bloei begon stilletjes in het voorjaar van 2025 en zal wellicht twee tot drie jaar duren. Daarna is het afwachten of de plant opnieuw wortel begint te schieten of afsterft. Wat de gebeurtenis zo bijzonder maakt, is dat alle zwarte lakbamboes wereldwijd genetisch lijken af te stammen van één moederplan, waardoor ze ongeveer op hetzelfde moment bloeien, ongeacht hun locatie.
Meer dan een sierplant
Zwarte lakbamboe is gekend om zijn zwarte halmen die eerst groen zijn en pas na verloop van tijd donker kleuren. De plant kan tot zes meter hoog worden en is winterhard tot -20°C. In tuinen wordt hij vaak gebruikt als haag of decoratief scherm.